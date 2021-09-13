Поліція викрила злочинців, які насильно втягували жінок у проституцію – ФОТО

Національна поліція у Києві та Дніпрі викрила та затримала злочинців, які втягнули у заняття проституцією понад 60 жінок.

Організатором злочинного угруповання був 41-річний чоловік, який мав двох спільниць 27-ми та 44-ох років.

Разом вони підшукували жінок, які перебували у важких життєвих обставинах і, користуючись цим, змушували їх займатися проституцією.

Жінок залякували і погрожували фізичною розправою за відмову надавати сексуальні послуги.

Правоохоронці провели 21 обшук у помешканнях фігурантів і виявили два пістолети, автомобілі преміум-класу, мобільні телефони, гроші, чорнові записи та інші речові докази.

Змушували жінок займатись проституцією: поліція викрила злочинців у Дніпрі й Києві / 4 фотографии

Поліцейські також встановили особи 63 жінок, яких втягнули у цей злочинний бізнес.

Наразі затримано трьох фігурантів, їм вже повідомили підозру за ч. 2 ст. 303 про сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.

За цією статтею сутенерам загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.

Наразі досудове розслідування ще триває, поліція встановлює особи інших учасників угруповання, які можуть бути причетними до злочину.