Зростання випадків захворювання на коронавірус, що спостерігається в Україні останнім часом, не свідчить про початок чергової, третьої, хвилі пандемії.

Про це заявив в ефірі одного з телеканалів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

– Ми восьмий тиждень поспіль бачимо поступове зростання (захворюваності на Covid-19, – Ред.) і ускладнення епідемічної ситуації. Ми бачимо кількість людей, які захворіли, й тих, які одужали, – одужали набагато менше. І це призводить до того, що медична система поступово заповнюється… Це не початок ще хвилі, тобто ситуація є контрольованою, — запевнив Кузін, відповідаючи на запитання, чи можна вже констатувати третю хвилю пандемії в Україні.

За словами головного санлікаря, станом на зараз у країні зайняті приблизно 23% реанімаційних ліжок у лікарнях. А темп приросту за показниками зайнятості медичної інфраструктури становить 3% щодня.

Кузін зазначив, що хоча нової хвилі Covid-19 ще немає, проте є значна кількість територіальних громад і районів в областях, які викликають велике занепокоєння, адже там ситуація може вийти з-під контролю.

Головний санлікар також нагадав, що зараз в Україні застосовуються норми адаптивного карантину, згідно з якими у разі заповненості ліжок у лікарнях принаймні на 50% регіони переходитимуть до помаранчевої та червоної зон.

За словами Кузіна, станом на сьогодні всі показники свідчать про наближення України до жовтої зони карантину.

– Жовта зона – це зона підвищеної уваги, коли ми маємо більш ретельно планувати як ресурси системи охорони здоров’я, так і проводити протиепідемічні заходи, – заявив головний санлікар.

Карантин в Україні

Станом на сьогодні усі регіони України перебувають у зеленій зоні карантину. Проте уже найближчим часом обмеження можуть посилити.

Як заявляв міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, наразі є підстави для запровадження жовтого рівня епіднебезпеки в Україні.

Напередодні стало відомо, що Кабінет міністрів встановив нові карантинні обмеження. Вони передбачають, що в нашій країні діятимуть два види Covid-сертифікатів – жовтий і зелений.

У них міститиметься інформація про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год) або одужання від коронавірусу. У так званому жовтому сертифікаті буде інформація про перше щеплення, а в зеленому – про повний курс.

За наявності в громадян, які перетинають кордон України і прибувають з тимчасово окупованих територій, жовтого або зеленого Covid-сертифікату, не потрібно буде проходити самоізоляцію.

Крім того, Кабмін спростив вимоги до роботи навчальних закладів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів за умови наявності жовтого чи зеленого Covid-сертифікатів.

Більш детально про нові карантинні правила в Україні читайте у матеріалі.

Джерело: UA:Перший