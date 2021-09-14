В Україні планують посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень, зокрема маскового режиму. Для цього в торговельних центрах хочуть встановити спеціальні камери.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, такі камери з’являться в ТЦ на рівні областей.

– Будуть встановлені спеціальні камери у торговельних центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, чи дотримуються соціальних дистанцій, – наголосив Кузін.

Він також анонсував частіші візити до областей з перевірками в разі погіршення епідеміологічної ситуації в Україні.

– Найвірогідніше, у разі погіршення епідеміологічної ситуації будуть доволі часті візити до областей, до окремих закладів, щоб ми пояснювали або на місці переконувалися в тому, що норми працюють ефективно, – розповів головний санлікар.

Крім того, на рівні областей планується проводити виїзні засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Карантин в Україні

Станом на зараз усі регіони України перебувають у зеленій зоні карантину. Проте уже найближчим часом обмеження можуть посилити.

Як зазначав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, наразі є підстави для запровадження в Україні жовтого рівня епідеміологічної небезпеки.

13 вересня Кабінет міністрів встановив нові карантинні обмеження. Вони передбачають, що в нашій країні діятимуть два види Covid-сертифікатів – жовтий і зелений. У першому буде інформація про перше щеплення, а в другому – про повний курс вакцинації.

За наявності в громадян, які перетинають кордон України або ж прибувають з тимчасово окупованих територій, жовтого чи зеленого Covid-сертифікату – не потрібно буде йти на самоізоляцію.

Крім того, Кабмін спростив вимоги до роботи навчальних закладів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів за умови наявності жовтого чи зеленого Covid-сертифікатів у персоналу та відвідувачів.

Детальніше про нові карантинні правила в Україні читайте у матеріалі.