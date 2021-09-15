Бюрократія відтягує запуск Бюро економічної безпеки – експерт

Бюро економічної безпеки України можуть створити вчасно, однак з невеликою затримкою. Про це повідомив аналітик Громадської організації Всеукраїнське об’єднання Антикорупційний блокпост Рибальченко Олег у своєму матеріалі.

Аналітик зазначив, що створення Бюро економічної безпеки – це кінцевий етап реформи податкових органів та ліквідації ДФС і, з огляду на гігантський масштаб державних органів, процес відбувається швидко. Однак існує низка бюрократичних нюансів, процес вирішення яких відсуває момент запуску Бюро.

– Від того, наскільки швидко буде створена та виконає свої обов’язки міжвідомча група з розв’язання питань матеріально-технічного забезпечення Бюро, ухвалять штатний розклад, положення про створення територіальних органів, порядок проходження служби, буде визначено структуру, чисельність та напрямки відповідальності заступників, залежатиме те, наскільки швидко запрацює БЕБ, – написав аналітик Антикорупційного блокпоста Олег Рибальченко.

За словами аналітика, дотримання всіх формальностей та бюрократичних нюансів необхідно, щоб Бюро запрацювало повноцінно, а справи надалі не розвалювалися в судах.

Олег Рибальченко зазначив, що для початку роботи Бюро зовсім не потрібно буде чекати набору повного особового складу, проте потрібно дотримати процедуру. Аналітик ГО Антикорупційний блокпост звернув увагу на фундаментально нові принципи, за якими має працювати БЕБ.

– На Бюро покладено завдання виявлення та ліквідації причин економічних злочинів, а не їхніх наслідків. Згідно з законом, на Бюро покладені інформаційно-аналітичні функції, виконувати які має відповідний підрозділ, – наголосив він.

Експерт зазначив, що перед аналітичним відділом БЕБ стоятиме завдання щодо виявлення та боротьби з недоліками системи, які є мультиплікатором порушень та несуть шкоду економіці, адже особливість БЕБ у тому, що це аналітичний, а не силовий орган.

Також аналітик звернув увагу на те, що гранична чисельність особового складу Бюро економічної безпеки у рази перевершує чисельність інших органів влади, створених з нуля, запуск яких потребував дотримання процедур конкурсного відбору – ДБР та НАБУ.