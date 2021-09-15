Держбюджет на 2022 рік: скільки Кабмін планує виділити на пенсії та субсидії для українців

У 2022 році на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги планується виділити понад 30 млрд гривень, а на пенсійні виплати – більш ніж 200 млрд гривень.

Про це свідчать дані проекту державного бюджету на 2022 рік, затвердженого сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

Так, видатки на субсидії плануються на рівні 34 млрд гривень. Йдеться про опалювальний сезон 2021-2022 років.

– В опалювальному сезоні 2021-2022 років буде забезпечено у повному обсязі фінансування пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги, – запевнив міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи проект держбюджету.

Загалом же на пільги та субсидії для 4,6 млн осіб (з урахуванням авансування в попередньому році) закладено 41,4 млрд гривень.

На пенсії ж для майже 11 млн українців у 2022 році хочуть виділити 200,6 млрд гривень.

– На пенсійне забезпечення в 2022 році буде спрямовано 200,6 млрд грн. Ці видатки включають індексацію пенсій, доплати до пенсій військовослужбовців та інші видатки Пенсійного фонду, – пояснив Марченко.

Бюджет Пенсійного фонду у проекті держбюджету на 2022 рік становить 531 млрд грн (що на 31 млрд більше за показник 2021 року). Додаткові видатки на індексацію пенсій з 1 березня плануються в розмірі 28,2 млрд грн, виплати військовим пенсіонерам – 10,6 млрд грн. Крім того, передбачено 2,5 млрд грн для перерахунку пенсій чорнобильцям.

Загальні видатки на соціальне забезпечення та соціальний захист громадян наступного року пропонується передбачити в розмірі 320,1 млрд гривень.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким уже з 2022 року в Україні можуть запровадити щорічну індексацію пенсій 1 березня для всіх категорій пенсіонерів. Така індексація торкнеться військових, держслужбовців та інших категорій пенсіонерів на загальних умовах.