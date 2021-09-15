Михайло Поплавський відкрив факультет ТikТоk

Вперше не тільки в Україні, а й у світі в Університеті культури започаткували трендовий проект – факультет ТikТоk.

Презентував його студентам ідейний натхненник, відомий український тіктокер Михайло Поплавський.

За словами М.Поплавського, майбутнє за соціальними мережами. Молодь повинна бути в тренді й творити свою зіркову дорогу через соцмережі. Факультет ТikТоk – це інноваційно та молодіжно, це новий медіафеномен.

– Моя місія – українізувати Тік-Ток, вести за собою креативну, амбітну та перспективну молодь, яка творитиме новітню історію країни. Українців мають знати у всьому світі. Україні є чим дивувати світ. Ми розпочинаємо навчати з нуля і на завершення ви зможете отримати диплом. Університет культури – це бренд, який підкорює світовий інформаційний простір, – акцентував Михайло Поплавський.

Керівником проекту Тіктокери Університету культури стала випускниця вишу, начальник культурно-творчого відділу Лілія Можаєва.

– Університет культури та Михайло Поплавський завжди в тренді. Наразі світ дуже швидко розвивається, з’являються нові соцмережі, і Тік-Ток тримає лідерські позиції. Якщо ви хочете бути лідерами в житті, то Тік-Ток – це ваша тема. Потрібно розвивати себе, створювати свій бренд, а ми будемо допомагати вам у цьому, – звернулася до студентів Лілія Можаєва.

Майбутній тіктокер має добре знатися на трендах соцмереж, бути цікавим, створюючи оригінальний контент, йти в ногу з часом і навіть випереджати його.

– Ми пишемо нову сторінку історії Університету культури та факультету ТikТоk. Ви повинні бути лідерами і режисерами свого життя. Ваша зіркова дорога у ваших руках. Від вас залежить, як ви стартонете, займете свою нішу та реалізуєте здорові творчі амбіції. Головне, щоб вам хотілося хотіти! Я бажаю, щоб ви стали зірковими випускниками Університету культури, успішними та щасливими українцями, щоб вами гордилися батьки, вчителі, друзі та Михайло Поплавський, – сказав Поплавський.

Михайло Поплавський також побажав бути на позитиві. На оптимістах тримається світ, песимісти лише глядачі. Щастя, добра, любові й шаленого студентського кохання.

Михайло Поплавський відкрив факультет ТikТоk / 4 фотографии

Як зазначив спікер, навчання буде безкоштовним для всіх охочих студентів Університету культури.

На завершення презентації молодь і Михайло Поплавський зняли свій перший спільний тік-ток. Після чого М.Поплавський і керівники креативних груп, студдекани поставили свої нікнейми та автографи на масштабному банері факультету ТikТоk, щоб остаточно зафіксувати знакову подію.

Фото: Михайло Поплавський