Мінометний обстріл Щастя: пораненим виявився мер міста Олександр Дунець

Окупанти вранці 16 вересня двічі обстріляли населений пункт Щастя Луганської області з мінометів. Внаслідок обстрілу поранено голову Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунеця.

Про це повідомила Щастинська міська територіальна громада.

У нього осколкове поранення стегна та черепно-мозкова травма.

Дунеця госпіталізовано до лікарні, нині його стан здоров’я – задовільний.

У Щасті також пошкоджено дві будівлі та два автомобілі.

Луганська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення збройними формуваннями окупаційної адміністрації РФ законів та звичаїв війни – це ч. 1 ст. 438 ККУ.

Такі дії окупантів порушують норми Женевської конвенції про захист жертв війни від 1949 року та Гаазької конвенції 1907 року.

На місці тривають першочергові слідчі дії, встановлюються обставини події та особи, причетні до вчинення злочину.

Штаб ООС повідомив, що незаконні збройні формування РФ зранку 16 вересня двічі обстріляли населений пункт Щастя з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Внаслідок обстрілу поранено цивільну особу.

У місті пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, приватні будинки та автотранспорт.

Фото: Щастинська міська територіальна громада