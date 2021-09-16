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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Служба Держспецзв’язку заблокувала 39 тис. кібератак на державні ресурси за тиждень

хакери

Фахівці служби Держспецзв’язку повідомили, що за тиждень на державні інформаційні ресурси було здійснено майже 39 тис. різних кібератак, які вони заблокували.

У відомстві зазначають, що ця кількість атак була заблокована у період з 8 по 14 вересня і це на 10% менше, ніж було минулого тижня.

– В зоні відповідальності Служби протягом тижня Системою захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблоковано 38 948 атак різних видів, що на 10% менше ніж попереднього тижня. Переважна більшість – мережеві атаки прикладного рівня (99%), – йдеться у повідомленні Держспецзв’язку.

Служба Держспецзв’язку заблокувала 39 тис. кібератак на державні ресурси за тиждень

Окрім цього, цього тижня система виявлення вразливостей зафіксувала понад 430 тис. підозрілих подій в мережі інтернет на території України.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA зареєструвала та опрацювала 3 130 кіберінцидентів, які здебільшого (99%) стосуються розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.

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Також, переважна більшість цих кібератак належить доменній зоні UACOM, зазначили у відомстві.

Джерело: служба Держспецзв’язку

Фото: Depositphotos

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