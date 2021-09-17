Громадський транспорт Київ – у столиці перевізників почали перевіряти інспектори

17 вересня в Києві почали працювати інспектори Комунальної служби перевезень. Вони стежитимуть за тим, як на маршрутах дотримуються нових стандартів пасажирських перевезень.

Інспектори за допомогою сертифікованих приладів перевірятимуть температурний режим у салонах, а також стежитимуть, щоб там не було шумового та візуального забруднення.

Крім того, фіксуватимуть, чи є всередині автобусу уніфікований інформаційний плакат, а у водіїв – необхідні документи, та чи вдягнені вони в спеціальну форму.

Серед інших пунктів контролю – технічний стан транспорту, чистота, пристосованість автобусу до перевезення осіб з інвалідністю тощо.

Фіксуватимуть порушення інспектори за допомогою постійно увімкнених боді-камер.

Заступник голови Київської міської адміністрації Костянтин Усов перед виходом інспекторів на рейди, закликав їх не боятися нічого, крім неефективності та зв’язків із “маршруточною мафією”.

– Один склад Комунальної служби перевезень ми вже в повному складі звільнили. Якщо треба буде, звільнимо й наступний, – підкреслив Констянтин Усов.

Із камерами та термометрами: у Києві перевізників почали перевіряти інспектори / 4 фотографии

28 липня в Києві на маршрути вийшли 12 перевізників, які перемогли в конкурсі на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

Усі вони зобов’язані надавати послуги за новими типовими договорами Про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

Відповідно до документу температура повітря в салоні влітку не повинна перевищувати 22 градуси, а взимку бути не менше 15 градусів.

Автобуси мають бути оснащені мінімум п’ятьма кнопками зупинки на вимогу, інформаційним плакатом затвердженого стандарту.

Водії мають носити спеціальну уніформу, вміти надавати домедичну допомогу та спілкуватись із пасажирами лише українською мовою. Крім того, їм заборонено курити та вмикати музику в салоні.

Джерело: КМДА

Фото: КМДА