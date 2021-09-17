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Софія Зінов'єва |

Рясні дощі і зниження температури: якою буде погода в Україні 18 вересня

Рясні дощі і зниження температури: якою буде погода в Україні 18 вересня

У суботу, 18 вересня, українці відчують перший суттєвий подих осені у вигляді дощів та гроз.

На заході рясні дощі та спад температури, повітря прогріється до +13…+19 вдень і охолоне до +9…+13 вночі.

У центрі та на півночі і вдень і вночі очікується дощ із грозою. Температура коливатиметься від +13 до +17 вдень та від +10 до +13 вночі.

Східні регіони не оминуть дощі, сухо буде лише на Луганщині. Тут температура повітря вдень вища, ніж у інших областях і становить +20…+22. а от вночі, попри відсутність дощу і теплий день температура опуститься нижче +10.

У решті східних регіонів дощ, стовпчик термометра показуватиме від +17 до +22 вдень та від +10 до +12 вночі.

На півдні теж досить тепло, однак і вдень і вночі очікуються рясні опади. Температура коливатиметься від +20 до +22, а після заходу сонця опуститься до +12…+18.

погода 18 вересня 2021

Погода у жовтні

Трохи більше ніж за тиждень почнеться жовтень і за прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, стартує він з досить низьких температур.

Перші заморозки також очікуються в жовтні, а більш детальний прогноз погоди на осінь 2021 в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Depositphotos

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