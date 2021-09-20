HeForShe Tour: Вадим Карп’як долучився до дискусії про гендерні стереотипи

Ведучий програми Свобода слова на ICTV Вадим Карп’як взяв участь у дискусії щодо гендерних стереотипів у межах HeForShe University Tour.

Такий глобальний майданчик дає можливість студентам українських ВНЗ вільно дискутували про те, як часто вони стикаються з дискримінацією, та що потрібно кожному робити, щоб усі мали рівні права.

— Якось я дивився прес-конференцію одного зі спікерів українського парламенту та рахував присутність там журналісток. З 35 журналістів був лише один чоловік. Це парадоксально, адже ми дивимося на політику жіночими очима. Подивіться на ведучих новин на телеканалах – це, як правило, будуть жінки. Чоловіків-ведучих дуже мало. Подивіться на брифінги Верховної Ради – здебільшого запитання формують жінки. Але, коли ми дивимося на політику, то там абсолютна більшість – чоловіки. Ми не замислюємося над тим, що політику визначають чоловіки, але розказують про це жінки. Це елементарний приклад дисбалансу, якого ми не помічаємо, – розповів про свій досвід Вадим Карп’як.

У дискусії також взяли участь радниця посольства Швеції в Києві Марія Ліндгрен-Салтанова, активіст та голова America House у Львові Володимир Бєглов і віце-президент з управління талантами Intellias Роман Гапачило.

Під час обговорення студенти побачили новий навчальний фільм від руху HeForShe, у якому відомі українки та українці розповіли про власні зустрічі зі стереотипами. З 1 жовтня кожен охочий зможе подивитися стрічку онлайн. Глобальний HeForShe University Tour проходить у Чернівцях, Львові, Києві та Дніпрі.

HeForShe University Tour – це глобальний проект, який вже успішно відбувся у США, Великій Британії, Канаді та Франції. Його мета – донести до молоді, що стереотипи не мають вирішувати за них, що вони хочуть робити або ким бути. Більше інформації про проект – на сайті.