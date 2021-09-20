У Кабінеті міністрів України рекомендують обмежити допуск на роботу чиновників центральних органів виконавчої влади в жовтій зоні карантину.

Про це поінформував під час погоджувальної ради фракцій у Верховній Раді міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, таку ініціативу підтримав під час наради в уряді прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Йдеться про те, щоб допускати на роботу тих чиновників, які були вакциновані проти Covid-19 або мають ПЛР-тест.

– Слушна ідея, яку сьогодні на урядовій нараді підтримав прем’єр-міністр щодо центральних органів виконавчої влади та працівників цих органів, яким у жовтій карантинній зоні буде рекомендований допуск на робоче місце за наявності вакцинації або з ПЛР-тестом, – зазначив Немчінов.

Він додав, що в деяких органах влади така практика вже діє.

Крім того, Немчінов нагадав, що відсьогодні набула чинності постанова Кабміну щодо нових правил карантину.

– Ми закликаємо вакцинуватися, отримувати захист від хвороби і працювати. В постанові Кабміну чітко прописано, які органи будуть працювати, який бізнес працюватиме, – додав міністр.

Що відомо про нові карантинні правила

У понеділок, 20 вересня, почали діяти нові правила адаптивного карантину для зон із різними рівнями епідемічної небезпеки, які уряд затвердив 13 вересня.

Вони передбачають певні привілеї для вакцинованих громадян.

Відтепер в Україні діятимуть два види Covid-сертифікатів – жовтий і зелений. У першому буде інформація про перше щеплення, а в другому – про повний курс вакцинації.

За наявності в громадян, які перетинають кордон України або ж прибувають з тимчасово окупованих територій, жовтого чи зеленого Covid-сертифікату – не потрібно буде йти на самоізоляцію.

Кабмін також спростив вимоги до роботи навчальних закладів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів за умови наявності жовтого чи зеленого Covid-сертифікатів у персоналу та відвідувачів.

Детальніше про нові карантинні правила в Україні – читайте в матеріалі.