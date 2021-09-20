В Україні та Польщі школярі негативно оцінили дистанційну форму навчання

Більшість українців та майже половина поляків негативно ставляться до дистанційного навчання у школах під час пандемії коронавірусу.

Про це свідчать результати соціологічного опитування в межах проекту, що фінансується Національним агентством академічних обмінів Польщі (NAWA) під назвою Виявлення бар’єрів, що перешкоджають поверненню українських та польських учнів до шкіл.

У межах дослідження учнів попросили оцінити якість уроків онлайн. В обох країнах вони оцінили дистанційне навчання негативно:

46% – серед поляків;

51% – серед українців.

Позитивно оцінили:

40% серед поляків;

30% – серед українців.

Переважна більшість респондентів зазначили, що рівень викладання уроків у дистанційному форматі нижчий, аніж під час безпосереднього перебування у класах. Такої думки дотримуються 65% польських респондентів та 57% – українських.

У дослідженні також було запитання про те, чого учні бояться найбільше при поверненні до традиційного шкільного навчання. Одним із найбільших бар’єрів для учнів обох країн виявились незручності, пов’язані з необхідністю рано вставати й діставатись до школу – так відповіли 34% польських та 36% українських школярів.

На запитання, яку б школярі обрали форму навчання, якби мали вибір, в обох країнах обрали традиційну – 60% у Польщі та 65% в Україні.

Учні обох країн зауважували про погіршення різних аспектів здоров’я, тож їх запитали про ставлення до вакцинації: у Польщі – 22% учнів вказали, що вони вакцинуються проти Covid-19, тоді як в Україні – лише 2%.

Результати дослідження продемонстрували, що за більшістю критеріїв для польських учнів дистанційне навчання було доступнішим, ніж для учнів українських шкіл.

В Україні дослідження школярів проводилось Київським міжнародним інститутом соціології з 15 по 27 серпня 2021 року. Опитано 1 022 респондентів. У Луганській та Донецькій областях воно проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Джерело: KIIS