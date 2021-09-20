Заморозки в Україні: де і коли – синоптики назвали дату

На зміну дощам в Україну за кілька днів прийдуть заморозки. Вночі на поверхні грунту у західних областях очікується від 0 до -3 градусів, що відповідає І або жовтому рівню небезпеки.

Наступного дня, вночі 23 вересня, 0 -3 прогнозують на більшій території країни, крім Закарпаття, а також південних та східних регіонів.

Вдень температура підвищиться, проте у більшості регіонів вона складе максимум +10.

Перші заморозки в Україні були два тижні тому – 6 вересня вночі та вранці на поверхні ґрунту також фіксували від 0 до 3 градусів морозу. Після них прийшло бабине літо.

А перший сніг цьогоріч може випасти вже у другій половині жовтня, принаймні, так прогнозують кліматологи.