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Валентина Летяк |

Заморозки в Україні: де і коли – синоптики назвали дату

заморозки в україні

На зміну дощам в Україну за кілька днів прийдуть заморозки. Вночі на поверхні грунту у західних областях очікується від 0 до -3 градусів, що відповідає І або жовтому рівню небезпеки.

Наступного дня, вночі 23 вересня, 0 -3 прогнозують на більшій території країни, крім Закарпаття, а також південних та східних регіонів.

Вдень температура підвищиться, проте у більшості регіонів вона складе максимум +10.

Перші заморозки в Україні були два тижні тому – 6 вересня вночі та вранці на поверхні ґрунту також фіксували від 0 до 3 градусів морозу. Після них прийшло бабине літо.

А перший сніг цьогоріч може випасти вже у другій половині жовтня, принаймні, так прогнозують кліматологи.

Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Unsplash

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