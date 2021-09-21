Агро Газ Трейдінг виконає умови договору з ОПЗ після стабілізації ситуації на ринку газу

Аномальне зростання цін на газ на світовому ринку тимчасово привело до неможливості забезпечувати постачання палива на Одеський припортовий завод з боку компанії Агро Газ Трейдінг.

Водночас АГТ, яка влітку 2019 року стала постачальником давальницького газу для ОПЗ, заявляє про готовність продовжувати виконувати свої зобов’язання перед заводом після стабілізації ситуації на ринку газу. Про це йдеться у повідомленні на сайті Агро Газ Трейдінг.

– 18 вересня 2021 року АТ Одеський припортовий завод офіційним листом повідомив ТОВ Агро Газ Трейдінг про зниження обсягів споживання природного газу до критичного рівня внаслідок отримання від АТ Одесагаз листа про припинення (обмеження) газопостачання. Водночас ТОВ Агро Газ Трейдінг, яке співпрацює з АТ Одеський припортовий завод з липня 2019 року, готове повністю виконати умови давальницького договору та забезпечити виробничі потужності заводу сировиною після очікуваної стабілізації ситуації на ринку газу. Станом на 20 вересня 2021 року, АТ Одеський припортовий завод зупинило цехи з виробництва карбаміду та аміаку. Планується, що за період перебування заводу в режимі простою здійснять поточні ремонти виробничих агрегатів, що надалі дасть змогу відновити їхню роботу в стислі терміни та з щонайменшими матеріальними витратами, – повідомляють в АГТ.

В АГТ заявляють, що компанія виконає свої контрактні зобов’язання як перед покупцями виробленої на ОПЗ продукції, так і перед самим заводом.

– ТОВ Агро Газ Трейдінг виконає всі зобов’язання щодо постачання законтрактованих обсягів карбаміду та аміаку перед контрагентами компанії. Водночас попри надзвичайно несприятливу поточну кон’юнктуру на міжнародному та українському ринках природного газу, ТОВ Агро Газ Трейдінг виконає взяті на себе зобов’язання за чинним договором перероблювання в повному обсязі, задля недопущення того, щоб негативні тенденції на ринках газу позначилися на трудовому колективі АТ Одеський припортовий завод, – йдеться в повідомленні АГТ.

За період дворічного співробітництва з АГТ ОПЗ виробив 1,6 млн тонн карбаміду та 175 тис. тонн аміаку, понад 90% продукції ОПЗ відправив на експорт. АГТ та ОПЗ уклали давальницьку угоду у липні 2019 року.