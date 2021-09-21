У середу, 22 вересня, на більшості території України прогнозуються дощі та осіння прохолода.

Вдень температура очікується від +7 у західних та північних й до +14 у східних та південних регіонах. Вночі ж синоптики прогнозують від +3 на заході до +8 на сході.

Детальніше про прогноз погоди в регіонах України станом на середу, 22 вересня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Погода в регіонах

У західних областях України очікується суттєве похолодання і дощі. Вдень температура повітря коливатиметься в межах від +7 до +10 градусів, а вночі похолоднішає до відміток від +3 до +6.

У центральних регіонах також буде холодно і по-осінньому дощитиме. Вдень повітря прогріється до позначок від +7 до +11, а вночі похолодає: +3 – +6 за Цельсієм.

На півночі країни, як і в інших регіонах, синоптики також очікують прохолодну погоду з дощами. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +7 до +10, а вночі – від +3 до +5.

Найтепліше буде в південних та східних областях України – там очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень повітря прогріється від +9 до +14 градусів, а вночі синоптики прогнозують похолодання до показників від +5 до +9 за Цельсієм.

Мешканцям Києва в середу, 22 вересня, рекомендують взяти із собою парасольки – оскільки в столиці буде по-справжньому осіння погода з дощами. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +7 до +9, а вночі – від +4 до +6 градусів.