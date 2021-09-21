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Владислава Ткаченко |

grc.ua оголосить список найкращих компаній України

grc.ua оголосить список найкращих компаній України
Партнерський матеріал

21 жовтня відбудеться кейс-конференція та церемонія нагородження Премії HR-бренд 2021. Організатор Премії HR-бренд – компанія grc.ua.

Премія HR-бренд проходить вже 11-й рік поспіль. На кейс-конференції Премії HR-бренд 2021 будуть представлені 55+ актуальних HR-кейсів від провідних компаній України: лише практичний досвід, що довів свою ефективність та результативність для бізнесу в умовах нової реальності.

Цього року проекти номінантів Премії HR-бренд присвячені здобуткам компаній у таких напрямках:

  • трансформація HR-функції: загальні центри обслуговування та автоматизація HR-процесів;
  • діджитальне робоче середовище;
  • побудова систем мотивації та винагороди з використанням data-driven;
  • нові підходи до онлайн-навчання та розвитку: онлайн-портали, корпоративні системи навчання, е-learning-проекти, програми з розвитку лідерства та навчання менеджерів;
  • залучення талантів та їх онбординг на дистанційці;
  • покращення взаємодії працівників в умовах remote;
  • трансформація корпоративної культури для підвищення ефективності бізнесу;
  • реалізації сервісної візії, UX-підходи у створенні клієнтського досвіду працівників;
  • HR-брендинг та HR-маркетинг в дії;
  • робота зі студентами й талановитою молоддю: дуальна освіта, програми стажування, побудова екосистем у роботі зі студентами, підтримка та розвиток молодих талантів в Україні;
  • well-being проекти;
  • екологічна освіта та соціальна відповідальність компаній;
  • благодійні проекти та соціальне волонтерство.
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На кейс-конференції виступлять представники компаній різних галузей: FMCG, IT, агросектор, банки та фінансова галузь, державний сектор, консалтинг та аудит, легка промисловість, медіа та PR, нафтогазовий сектор, важка промисловість, телекомунікаційна галузь, Retail, фармацевтична галузь, юридична.

У програмі кейс-конференції Премії також Q&A сесії, панельні дискусії, виступи топ-менеджерів та HR-експертів з актуальних питань people-менеджменту.

– Нова реальність посилила усвідомлення того, що людський капітал – це головний актив будь-якого бізнесу. Протягом останніх двох років бізнес вчиться балансувати між бізнес-цілями і потребами людей, і будує в нових реаліях організацію майбутнього.

Це нові рольові моделі, нове робоче середовище, нові формати зайнятості, нові підходи до навчання, розвитку, комунікацій, залучення та утримання талантів та створення надихаючого досвіду взаємодії, – прокоментувала Лариса Онипко, керівниця премії HR-бренд Україна, HR-експерт grc.ua.

Лариса додала, що найуспішніші кейси, які демонструють результативність людиноцентричних стратегій у дії, будуть представлені цього року на Премії HR-бренд.

Кейс-конференція проходиме у гібридному форматі, тож подивитися презентацію кейсів можна буде як вживу, так і онлайн. Так само, як і долучитися до церемонії нагородження переможців, що відбудеться одразу після кейс-конференції.

ПРИДБАТИ КВИТОК

Фото: grc.ua

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