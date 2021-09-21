21 жовтня відбудеться кейс-конференція та церемонія нагородження Премії HR-бренд 2021. Організатор Премії HR-бренд – компанія grc.ua.

Премія HR-бренд проходить вже 11-й рік поспіль. На кейс-конференції Премії HR-бренд 2021 будуть представлені 55+ актуальних HR-кейсів від провідних компаній України: лише практичний досвід, що довів свою ефективність та результативність для бізнесу в умовах нової реальності.

Цього року проекти номінантів Премії HR-бренд присвячені здобуткам компаній у таких напрямках:

трансформація HR-функції: загальні центри обслуговування та автоматизація HR-процесів;

діджитальне робоче середовище;

побудова систем мотивації та винагороди з використанням data-driven;

нові підходи до онлайн-навчання та розвитку: онлайн-портали, корпоративні системи навчання, е-learning-проекти, програми з розвитку лідерства та навчання менеджерів;

залучення талантів та їх онбординг на дистанційці;

покращення взаємодії працівників в умовах remote;

трансформація корпоративної культури для підвищення ефективності бізнесу;

реалізації сервісної візії, UX-підходи у створенні клієнтського досвіду працівників;

HR-брендинг та HR-маркетинг в дії;

робота зі студентами й талановитою молоддю: дуальна освіта, програми стажування, побудова екосистем у роботі зі студентами, підтримка та розвиток молодих талантів в Україні;

well-being проекти;

екологічна освіта та соціальна відповідальність компаній;

благодійні проекти та соціальне волонтерство.

На кейс-конференції виступлять представники компаній різних галузей: FMCG, IT, агросектор, банки та фінансова галузь, державний сектор, консалтинг та аудит, легка промисловість, медіа та PR, нафтогазовий сектор, важка промисловість, телекомунікаційна галузь, Retail, фармацевтична галузь, юридична.

У програмі кейс-конференції Премії також Q&A сесії, панельні дискусії, виступи топ-менеджерів та HR-експертів з актуальних питань people-менеджменту.

– Нова реальність посилила усвідомлення того, що людський капітал – це головний актив будь-якого бізнесу. Протягом останніх двох років бізнес вчиться балансувати між бізнес-цілями і потребами людей, і будує в нових реаліях організацію майбутнього. Це нові рольові моделі, нове робоче середовище, нові формати зайнятості, нові підходи до навчання, розвитку, комунікацій, залучення та утримання талантів та створення надихаючого досвіду взаємодії, – прокоментувала Лариса Онипко, керівниця премії HR-бренд Україна, HR-експерт grc.ua.

Лариса додала, що найуспішніші кейси, які демонструють результативність людиноцентричних стратегій у дії, будуть представлені цього року на Премії HR-бренд.

Кейс-конференція проходиме у гібридному форматі, тож подивитися презентацію кейсів можна буде як вживу, так і онлайн. Так само, як і долучитися до церемонії нагородження переможців, що відбудеться одразу після кейс-конференції.

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Фото: grc.ua