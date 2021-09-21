21 жовтня відбудеться кейс-конференція та церемонія нагородження Премії HR-бренд 2021. Організатор Премії HR-бренд – компанія grc.ua.
Премія HR-бренд проходить вже 11-й рік поспіль. На кейс-конференції Премії HR-бренд 2021 будуть представлені 55+ актуальних HR-кейсів від провідних компаній України: лише практичний досвід, що довів свою ефективність та результативність для бізнесу в умовах нової реальності.
Цього року проекти номінантів Премії HR-бренд присвячені здобуткам компаній у таких напрямках:
- трансформація HR-функції: загальні центри обслуговування та автоматизація HR-процесів;
- діджитальне робоче середовище;
- побудова систем мотивації та винагороди з використанням data-driven;
- нові підходи до онлайн-навчання та розвитку: онлайн-портали, корпоративні системи навчання, е-learning-проекти, програми з розвитку лідерства та навчання менеджерів;
- залучення талантів та їх онбординг на дистанційці;
- покращення взаємодії працівників в умовах remote;
- трансформація корпоративної культури для підвищення ефективності бізнесу;
- реалізації сервісної візії, UX-підходи у створенні клієнтського досвіду працівників;
- HR-брендинг та HR-маркетинг в дії;
- робота зі студентами й талановитою молоддю: дуальна освіта, програми стажування, побудова екосистем у роботі зі студентами, підтримка та розвиток молодих талантів в Україні;
- well-being проекти;
- екологічна освіта та соціальна відповідальність компаній;
- благодійні проекти та соціальне волонтерство.
На кейс-конференції виступлять представники компаній різних галузей: FMCG, IT, агросектор, банки та фінансова галузь, державний сектор, консалтинг та аудит, легка промисловість, медіа та PR, нафтогазовий сектор, важка промисловість, телекомунікаційна галузь, Retail, фармацевтична галузь, юридична.
У програмі кейс-конференції Премії також Q&A сесії, панельні дискусії, виступи топ-менеджерів та HR-експертів з актуальних питань people-менеджменту.
– Нова реальність посилила усвідомлення того, що людський капітал – це головний актив будь-якого бізнесу. Протягом останніх двох років бізнес вчиться балансувати між бізнес-цілями і потребами людей, і будує в нових реаліях організацію майбутнього.
Це нові рольові моделі, нове робоче середовище, нові формати зайнятості, нові підходи до навчання, розвитку, комунікацій, залучення та утримання талантів та створення надихаючого досвіду взаємодії, – прокоментувала Лариса Онипко, керівниця премії HR-бренд Україна, HR-експерт grc.ua.
Лариса додала, що найуспішніші кейси, які демонструють результативність людиноцентричних стратегій у дії, будуть представлені цього року на Премії HR-бренд.
Кейс-конференція проходиме у гібридному форматі, тож подивитися презентацію кейсів можна буде як вживу, так і онлайн. Так само, як і долучитися до церемонії нагородження переможців, що відбудеться одразу після кейс-конференції.
Фото: grc.ua