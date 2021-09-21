Провал на коліях у Чернівецькій області ліквідовано: рух поїздів відновлено

У неділю, 19 вересня, через підмив ґрунту стався провал у земляному полотні на перегоні Новоселиця – Мамалига. Тому потяг №118 Чернівці-Київ змінив маршрут. За дві доби залізничники усунули провал.

– Закінчуємо день гарними новинами! Роботи з відновлення залізничних колій на дільниці Новоселиця – Мамалига завершено. Сьогодні поїзд №118 Чернівці – Чернігів буде курсувати за звичним маршрутом, – повідомляє Укрзалізниця.

Для перевірки відремонтованої ділянки пустили тестовий поїзд, поки що потяги курсуватимуть тут з обмеженою швидкістю – до 25 км/год.

19 вересня у районі карстових печер на перегоні Новоселиця – Мамалига через підмив ґрунту стався провал у земляному полотні.

Тому потяг №118 Чернівці-Київ відправленням з Чернівців о 19.46 змінив маршрут. До відновлення колії пустили через Заліщики та Тернопіль.