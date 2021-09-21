У Кабінеті міністрів України підготували проект наказу про відкриття дитячих кімнат в державних установах та організаціях.
Документ розробили в Міністерстві соціальної політики.
Згідно з проектом, дитячі кімнати планують створювати для тимчасового перебування дітей працівників та відвідувачів. Передбачена організація дозвілля.
Діти в таких кімнатах зможуть перебувати без супроводу батьків або ж за їхньої присутності, якщо виникне необхідність.
Як зазначили в міністерстві, це повинно створити умови для поєднання працівниками та відвідувачами професійних і сімейних обов’язків.
Дитячі кімнати зможуть утворювати:
• Офіс президента України;
• Верховна Рада України;
• Секретаріат Кабінету міністрів України;
• центральні органи виконавчої влади;
• Офіс генерального прокурора;
• органи судової влади;
• місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Згідно з документом Мінсоцполітики, призначення дитячих кімнат полягає в забезпеченні тимчасового перебування дітей, поки їхні батьки працюють або відвідують установу з особистих питань.
Перебування дітей у таких кімнатах буде безоплатним і не може перевищувати 3 годин.
Для організації дозвілля планують залучати фахівців із педагогічною чи психологічною освітою, досвідом роботи і спілкування з дітьми (зокрема з дітьми з інвалідністю). Освітні послуги та харчування не передбачені.
Заради безпечного перебування дітей в дитячій кімнаті здійснюватимуть відеоспостереження.
Наразі Міністерство соцполітики оприлюднило документ для громадського обговорення.