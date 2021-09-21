У Кабінеті міністрів України підготували проект наказу про відкриття дитячих кімнат в державних установах та організаціях.

Документ розробили в Міністерстві соціальної політики.

Згідно з проектом, дитячі кімнати планують створювати для тимчасового перебування дітей працівників та відвідувачів. Передбачена організація дозвілля.

Діти в таких кімнатах зможуть перебувати без супроводу батьків або ж за їхньої присутності, якщо виникне необхідність.

Як зазначили в міністерстві, це повинно створити умови для поєднання працівниками та відвідувачами професійних і сімейних обов’язків.

Дитячі кімнати зможуть утворювати:

• Офіс президента України;

• Верховна Рада України;

• Секретаріат Кабінету міністрів України;

• центральні органи виконавчої влади;

• Офіс генерального прокурора;

• органи судової влади;

• місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Згідно з документом Мінсоцполітики, призначення дитячих кімнат полягає в забезпеченні тимчасового перебування дітей, поки їхні батьки працюють або відвідують установу з особистих питань.

Перебування дітей у таких кімнатах буде безоплатним і не може перевищувати 3 годин.

Для організації дозвілля планують залучати фахівців із педагогічною чи психологічною освітою, досвідом роботи і спілкування з дітьми (зокрема з дітьми з інвалідністю). Освітні послуги та харчування не передбачені.

Заради безпечного перебування дітей в дитячій кімнаті здійснюватимуть відеоспостереження.

Наразі Міністерство соцполітики оприлюднило документ для громадського обговорення.