У Києві інспектори оновленої Комунальної служби перевезень склали акти та винесли попередження перевізникам чотирьох із п’яти перевірених маршрутів.

Про результати першої за останні сім років перевірки роботи столичних перевізників відзвітував заступник голови Київської міськадміністрації Костянтин Усов.

Інспектори перевірили маршрути №№150, 155, 157, 525 та 192. Уникнути покарання вдалось лише останнім.

155-й маршрут перевіряли позапланово після скарги одного з громадянин на те, що автобус доводиться чекати дуже довго.

– За дві години перевірки ми його справді ледве дочекалися, хоча допустимий інтервал між прибуттями на зупинку – 15 хвилин. Виявилося, що замість 10 автобусів на маршруті їздить усього 2, – зазначає Костянтин Усов.

525-й, продовжує далі заступник голови КМДА, не вважає за потрібне чіпляти позаду трафарет із номером маршруту.

– Люди, які підходять автобусу, мають самі здогадатися, їхній це маршрут чи ні. 150-й, наші красунчики Volvo Hybrid, – виїхали взагалі без жодних документів. Із двох автобусів інспектори були змушені висаджувати пасажирів, повертати гроші за проїзд й організовувати резервний автобус, щоб довезти людей до місця призначення. 157-й просто втік. Побачивши інспекторів, водій зробив вигляд, що він тут просто катається повз, – обурюється чиновник.

Наразі міська влада має намір замінити транспорт, що курсує в Києві, на повноцінний, повнорозмірний та комфортний.

Нові інспектори мають перевірити 1 477 маршруток та 323 комунальні автобуси.

– Зайдуть у кожну, – обіцяє Костянтин Усов. – А тим, хто сьогодні отримав акти, місто законно дає один шанс виправитися. Через два тижні побачимо, які висновки вони зроблять.

Інспектори Комунальної служби перевезень почали працювати 17 вересня. Вони стежитимуть за тим, як на маршрутах дотримуються нових стандартів пасажирських перевезень.

Джерело: Костянтин Усов

Фото: Костянтин Усов