На Хортиці, яку оновлюють у рамках Великого будівництва, встановлять унікальний арт-об’єкт Коло

На острові Хортиці, де цього року стартували масштабні роботи за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво, напередодні 14 жовтня планується відкрити унікальний арт-об’єкт Коло. Його поява стане фіналом робіт на Хортиці цього року.

Про це розповів творчий керівник колективу авторів арт-об’єкту Богдан Кривошея.

Коло – це велике металеве кільце з постаментом висотою 7 м.

– Завдання було створити арт-об’єкт максимально універсальний без однозначного трактування. Тому вирішили взяти коло, як головний символ. Це одна з найдосконаліших фігур, безкінечна енергія, це коло єднання. Кожен зможе знайти свій сенс арт-об’єкта, — пояснив Богдан Кривошея.

Інсталяція буде встановлена під таким кутом до сонця, що можна буде ловити особливі природні моменти. В залежності від сходу або заходу сонця можна буде ловити його в собі, затримувати промені, не тільки спостерігати за красою навколо, але й бути співучасником дійства.

Автори арт-об’єкту впевнені, що Коло на Пагорбі з флагштоком стане місцем тяжіння туристів і саме з цієї точки буде починатися знайомство з островом.

Реконструкція Хортиці проходить при взаємодії державної влади з Групою Метінвест, завдяки якій на Хортиці на жовтневі свята, зокрема, повноцінно запрацює унікальне світлове лазерне шоу.

Перша леді Олена Зеленська під час нещодавнього візиту на Хортицю заявила, що острів стане першим в Україні безбар’єрним туристичним об’єктом, де філософія безбар’єрності буде розкрита в різних сенсах – від інклюзивного ландшафтного підйому до сучасної організації музейного простору.