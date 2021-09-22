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Дмитро Кудрявцев |

Переведення держпослуг у цифру дозволить якнайшвидше синхронізуватися з ЄС – Шмигаль

Засідання Кабміну

Уряд України планує перевести усі державні послуги у цифрову форму.

Про це заявив в середу, 22 вересня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

На його думку, таке рішення дозволить у найкоротші терміни подолати бюрократичні механізми, оскільки є найпродуктивнішим.

– На практиці – це відсутність бар’єрів для електронної торгівлі між Україною та ЄС або використання електронного цифрового підпису в зовнішньоекономічній діяльності. Все це дозволить прискорити розвиток і використання технологій CardID, BankID, MobileID, – наголосив Шмигаль.

За його словами, Кабмін уже затвердив чотири законопроекти щодо електронної ідентифікації та електронних послуг, мета яких, зокрема, впровадження України в Єдиний цифровий ринок ЄС.

Чиновник зазначив, що електронні підписи і електронні печатки незабаром мають стати для бізнесу буденністю.

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Джерело: Кабмін

Фото: Кабмін

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