Початкова школа (1-4 класи), дитсадки та спеціальні заклади освіти працюватимуть в Україні незалежно від того, яка зона карантину діятиме в країні.

Про це поінформував сьогодні під час засідання Кабінету міністрів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет

Він нагадав, що з 00:00 23 вересня на всій території України запроваджується жовтий рівень епідемічної небезпеки.

Відтак, відвідування закладів освіти в жовтій зоні буде дозволено лише за умови наявності не менше ніж у 80% працівників одного з таких документів:

• жовтого Covid-сертифікату, який підтверджує щеплення однією дозою вакцини проти коронавірусу та генерується через портал Дія;

• зеленого Covid-сертифікату, який підтверджує повний курс вакцинації та теж генерується через Дію;

• міжнародного свідоцтва про вакцинацію, який видається сімейним лікарем чи лікарем, який проводив щеплення після повного курсу вакцинації;

• довідки за формою 063, яка видається лікарем, який проводив щеплення.

– Якщо у закладі освіти менше 80% працівників, які мають один із перелічених документів, то навчання в ньому має продовжуватися з використанням технологій дистанційного навчання. Освітній процес триватиме в дистанційному форматі та не повинен припинятися, – наголосив Шмигаль.

Водночас продовжать працювати офлайн незалежно від рівня епідемічної небезпеки:

• заклади дошкільної освіти (дитсадки);

• спеціальні заклади загальної середньої освіти;

• початкова школа (1 – 4 класи закладів загальної середньої освіти).

Шкарлет наголосив, що вихованці закладів дошкільної освіти (дитсадків), початкової школи та спеціальних закладів освіти потребують безпосереднього контакту з педагогами.

Відповідні зміни будуть внесені до карантинної постанови №1236.

Новина доповнюється…