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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Соколова |

Рада доручила уряду з’ясувати ситуацію з чергою на отримання житла в Україні

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Верховна Рада України ухвалила постанову, якою доручила уряду здійснити комплексний аналіз забезпечення українців житлом.

Відповідний документ №5251 підтримали 343 народні депутати.

Згідно з пояснювальною запискою до постанови, Конституція України гарантує, що громадяни, котрі потребують соціального захисту, можуть отримати житло від держави та органів місцевого самоврядування безоплатно або за доступну плату. Йдеться, зокрема, про осіб, які перебувають на квартирному обліку

Водночас фактично вже протягом років не вирішувалася проблема забезпечення житлом, і навіть ті громадяни, які перебувають на початку черги, досі нічого не отримали.

Як пояснила, представляючи постанову, голова Комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова, кроком до вирішення проблеми може стати формування єдиної черги на житло в Україні (оскільки наразі їх існує декілька).

Своєю постановою нардепи доручили Кабінету міністрів у тримісячний термін зібрати інформацію та здійснити комплексний аналіз стану забезпечення громадян України житлом за категоріями.

Такий аналіз має проводитися як в розрізі областей, міст, територіальних громад, так і в цілому по країні. До аналізу будуть залучені Міністерство розвитку громад та територій, Державна служба статистики, Міністерство цифрової трансформації, облдержадміністрації.

У рамках аналізу Кабмін має встановити:

• кількість громадян, які потребують покращення житлових умов та перебувають на квартирному, соціальному квартирному житловому обліку;

• потребу в коштах для забезпечення громадян житлом (з урахуванням середньої вартості житла на певній території);

• строки перебування на обліку громадян, які потребують покращення житлових умов;

• динаміку руху житлової черги по роках, починаючи з 1991 року;

• статистику отримання житла українцями за останні 10 років.

За підсумками аналізу Кабмін повинен підготувати законопроекти для забезпечення реалізації права українців на житло та подати до Верховної Ради.

На початку серпня Кабінет міністрів затвердив умови, за якими Українська фінансова житлова компанія (Укрфінжитло) може надавати громадянам іпотечні кредити та фінансовий лізинг. Про категорії громадян та умови отримання квартири чи будинку в іпотеку або ж на умовах лізингу – читайте в матеріалі.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Depositphotos

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