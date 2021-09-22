У Черкасах вручили грошові сертифікати батькам, чиї діти народилися в День міста

У Черкасах батьки, діти яких народилися в День міста 18 вересня 2021 року, отримали по 10 тис. грн. Грошові сертифікати вручив міський голова Анатолій Бондаренко.
Цього дня в місті народилися четверо малюків – троє хлопчиків та одна дівчинка.
– Першим 18 вересня на світ з’явився хлопчик о 10.05, четверта дитинка, теж хлопчик, – о 15.40, – зазначає мер міста.
Вручення сертифікатів відбулося в міській раді, перед засіданням виконавчого комітету.
– Із приємністю привітав батьків новонароджених громадян нашого міста та передав їм грошові сертифікати на 10 тис. грн. Щиро бажаю щасливим родинам гармонії, тільки добрих подій та сил у вихованні. Нехай малеча у ваших сім’ях зростає здоровою, допитливою та завжди радує своїх батьків, – наголосив міський голова.
На відзначення батьків немовлят, чиї діти народяться у День міста, міська рада 16 вересня виділила 150 тис. грн. Задля цього внесли зміни до бюджету міста на 2021 рік.
Не всі депутати схвалили таке рішення, зазначивши, що це є дискримінацією інших малюків. Обурилися фактом нагородження й чимало користувачів соцмереж.
Під дописом міського голови Черкас про вручення сертифікатів відгуки були переважно позитивні.
Джерело: Анатолій Бондаренко
Фото: Анатолій Бондаренко