Україна й Перу взаємно скасували короткострокові візи для своїх громадян

Громадянам України та Перу більше не буде потрібно оформляти короткострокові візи для подорожі в одну з країн.

Відповідну угоду між двома державами в середу, 22 вересня, затвердив Кабінет міністрів України.

Тепер громадяни обох країн зможуть в’їжджати, виїжджати та прямувати транзитом через територію держави-партнера.

Крім того, українці зможуть перебувати Перу протягом 90 днів з 180 і навпаки.

Відповідну угоду було ще в липні підписано міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та послом Перу в Україні та Польщі Альберто Ефраіном Уілфредом Саласом Бараоною.

При цьому на положення про дозвіл українським туристам без оформлення віз відвідувати Перу протягом 183 днів, яке в односторонньому порядку було прийнято Лімою в 2003 році, новий документ не вплине, повідомили в МЗС.

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Нагадаємо, в липні стало відомо про можливість запровадження безвізового режиму між Україною і Китаєм.

Цю тему обговорював президент Володимир Зеленський з головою КПК Сі Цзіньпіном в ході їх першої телефонної розмови.

Крім того, український лідер виразив зацікавленість українських виробників у нарощуванні експорту своїх товарів до Китаю.