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Дмитро Кудрявцев |

Україна стане найхолоднішою країною Європи 23 вересня – Діденко

Україна стане найхолоднішою країною Європи 23 вересня – Діденко

У четвер, 23 вересня, в Україні буде найхолодніша погода у всій Європі, а Київ стане найхолоднішою столицею континенту.

Про це в середу, 22 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

Найхолодніше буде в Харківській, Тернопільській та Хмельницькій областях – там температура коливатиметься в межах від +6 до +10 за Цельсієм.

При цьому в західних областях очікується потепління, там стовпчики термометрів вдень покажуть від 9 до 13 градусів тепла.

Найтепліше за все буде на півдні України, а також у Луганській та Донецькій областях. Там очікується від +10 до +15.

Крім того, 23 вересня Київ стане найхолоднішою столицею Європи – там синоптики прогнозують до 9 градусів тепла, а також невеликий дощ і сильну хмарність.

Україна стане найхолоднішою країною Європи 23 вересня – Діденко
Україна стане найхолоднішою країною Європи 23 вересня – Діденко
Україна стане найхолоднішою країною Європи 23 вересня – Діденко
Україна стане найхолоднішою країною Європи 23 вересня – Діденко
Україна стане найхолоднішою країною Європи 23 вересня – Діденко / 2 фотографии

Найближчої ночі по всій країні можливі заморозки на ґрунті, а в Карпатах – взагалі мокрий сніг.

За прогнозом Діденко, в п’ятницю очікується дощова погода на більшій частині території України, тільки на заході країни буде сухо, проте очікується сира погода з туманом.

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Фото: Pexels

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