В Україні очікуються заморозки та пожежна небезпека – ДСНС

В Україні очікуються заморозки та пожежна небезпека 22-23 вересня. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомили в прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, вночі 22 вересня в західних областях, 23 вересня в Україні, крім півдня, сходу і Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (перший рівень небезпеки, жовтий).

У Київській області вночі 23 вересня по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (перший рівень небезпеки, жовтий).

Крім цього, синоптики прогнозують, що 22-23 вересня у Вінницькій, більшості південних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні на більшій частині території України прогнозуються дощі та осіння прохолода.

Вдень температура очікується від +7 до західних і північних і до +14 в східних і південних регіонах. Вночі ж синоптики прогнозують від +3 на заході до +8 на сході.