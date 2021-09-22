В Україні запровадять обов’язкову Covid-вакцинацію для працівників шкіл та органів влади

В Україні запровадять обов’язкові щеплення проти коронавірусу для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Про це поінформував сьогодні на засіданні уряду міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що в пріоритетних групах населення, які вакцинували на перших етапах, вже досягнуто понад 80% охоплення хоча б одним щепленням. Це: медики, військовослужбовці Збройних сил України, структури Міністерства внутрішніх справ, Національна гвардія, рятувальники.

– В інших органах державної влади, на жаль, ситуація не така оптимістична. Тому за результатами ранкової урядової наради пропонуємо започаткувати впровадження обов’язкових профілактичних щеплень проти Covid-19 для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій, – оголосив Ляшко.

За словами очільника МОЗ, такий підхід уже передбачено чинним законодавством: а саме статтею 12 закону України Про захист населення від інфекційних хвороб. Згідно із цією статтею, працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження або поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти відповідних хвороб.

Крім того, Ляшко згадав про рішення Європейського суду з прав людини щодо вакцинації.

– ЄСПЛ у квітні цього року підтвердив положення нашого національного законодавства, що обов’язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах, не протирічить Конвенції про захист прав людини, – заявив міністр.