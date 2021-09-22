Погода на 22 вересня в Україні – прогноз погоди на завтра

У четвер, 23 вересня, в Україні очікується по-осінньому похмура погода, а у північних, центральних і східних областях можливі опади. Лише на півдні країни очікується мінлива хмарність.

Температура коливатиметься від +8 у Чернігові до +15 в Ужгороді, повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

Детальніше про погоду в Україні на четвер, 23 вересня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Погода в регіонах

На заході країни очікується суттєва хмарність, а вночі цю частину України накриють дощі. Температура вдень коливатиметься від +12 до +15, а вночі – від +4 до +6 за Цельсієм.

У центральних областях постійно дощитиме. Вдень повітря прогріється до показників +9 – +13, а вночі похолодає: +4 – +7 градусів.

На північ України також прийде повноцінна осіння погода – і вдень, і вночі буде похмуро, очікуються постійні дощі. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +8 до +10, а вночі – від +3 до +6 за Цельсієм.

На сході синоптики теж прогнозують дощову погоду й істотну хмарність. Вдень очікуються температурні показники на рівні від +10 до +14, а вночі – від +5 до +8 градусів.

Найтепліше буде в південних областях країни, де прогнозується мінлива хмарність без опадів – дощі можливі лише в Криму. Температура там буде коливатися від +12 до +15 вдень, а вночі стовпчики термометрів покажуть позначки від +6 до +8 за Цельсієм.

У Києві синоптики очікують хмарну погоду – як вдень, так і вночі у столиці дощитиме. Температура вдень прогнозується на рівні +9 – +11, а вночі – +4 – +6.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Наталія Діденко попередила, що Україна в четвер, 23 вересня, буде найхолоднішою країною Європи, а Київ – найхолоднішою столицею.

Вона спрогнозувала, що в більшості регіонів країни дощитиме, однак у західні області прийде невелике потепління.

Водночас, за її словами, в ніч з четверга на п’ятницю в Карпатах можливе випадання мокрого снігу.