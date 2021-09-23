Колишній посадовець Миколаївської обласної держадміністрації під час свого перебування на посаді разом з директорами комунального та приватного підприємств під час закупівлі електронних підручників завдали бюджету збитків майже на 16 млн грн.

Протягом 2017-2019 років директор департаменту ОДА та керівники підприємства-постачальника уклали договір на отримання послуг.

Йдеться про доступ до платформ е-сервісів школи, електронних підручників та посібників для учнів шкіл Миколаївської області.

Однак насправді отримані послуги не відповіли зазначеним в офіційних документах. Посадовці підписали папери, не перевіривши всю інформацію.

На основі цих документів з бюджету перерахували 16 млн грн за виконання робіт. Під час розслідування стало відомо, що більшість придбаних електронних сервісів взагалі не використовували через те, що вони не відповідали навчальній програмі.

В електронних книгах не було потрібного функціоналу. В е-посібниках не було мультимедійних та інтерактивних функцій, які мали б бути. Натомість це були відскановані цифрові книги.

Слідчі повідомили про підозру екс-посадовцю ОДА та керівникові комунального підприємства про підозри статтею 367 (Службова недбалість), а керівникові приватного товариства за статтею 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Наразі правоохоронці здійснюють заходи для обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арешту на майно.