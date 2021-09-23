Із 27 вересня пологові будинки та центри соціального захисту у всіх регіонах України отримають бебі-бокси.

Угоду на закупівлю 53 тис. комплектів Пакунків малюка Міністерство соціальної політики уклало із переможцем тендеру – компанією Скай Трейд Україна.

Завдяки тендерній пропозиції зекономити мають 63 млн грн державних коштів.

– Майже рік матусі України очікували на повернення бебі-боксів у пологові будинки. І ось довготривалі тендерні процедури із закупівлі нарешті завершено. Перші пакунки вже зібрані та чекають на відправлення, – повідомляють у прес-службі Пакунку малюка.

Укладена угода з постачальником “боксів” діятиме до кінця 2021 року. На початку 2022 року Мінсоцполітики проведе новий тендер.

Програма Пакунок малюка – це набір для догляду за новонародженим, який батькам видають у пологовому будинку.

Започаткували програму ще в 2018 році. Вартість і наповнення набору змінювалися упродовж цього часу.

Наразі вартість Пакунку малюка – це три прожиткові мінімуми для дітей до 6 років, тобто 5 763 грн. За законопроект №5064, що це регулює, депутати проголосували 30 березня 2021 року.

12 квітня закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Громадське

Фото: Мінсоцполітики