У Закарпатській області близько 47% освітніх закладів перейшли на дистанційну форму навчання після введення в Україні жовтої зони карантину.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської обласної державної адміністрації.

Загалом в області працює 607 шкіл. Із них 332 заклади продовжать роботу у режимі офлайн, а 244 — перейшли на дистанційне навчання.

Як пояснила директор департаменту освіти Закарпатської ОДА Мар’яна Марусинець, ці навчальні заклади не мають достатньої кількості вакцинованих працівників.

За словами Марусинець, із переходом на онлайн-навчання у такому режимі також працюють практичні психологи, соціальні педагоги, асистенти вчителя (за потреби), вихователі групи продовженого дня.

Із 23 вересня Україна перейшла у жовту зону карантину. Відповідно до нових обмежень школи зможуть працювати у очному форматі за умови, якщо щонайменше 80% працівників вакциновані хоча б однією дозою. Для підтвердження цього факту приймаються міжнародні свідоцтва та Covid-сертифікати.

Однак зможуть продовжити працювати у звичайному режимі незалежно від зони карантину та кількості вакцинованих осіб – дитячі садочки, спеціальні заклади загальної середньої освіти та початкова школа (1-4 класи).

Що передбачає жовта зона карантину, які обмеження застосовують та які привілеї для щеплених – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Закарпатська ОДА