Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство
Владислава Ткаченко |

Нова пошта додатково набирає 2500 співробітників по всій Україні

Нова пошта

Нова пошта готується до високого сезону та додатково набирає 2500 співробітників на посади операторів відділень, кур’єрів та вантажників на сортувальні термінали. Компанія пропонує всім новим співробітникам довгострокову співпрацю.

– Це не сезонна робота, усі співробітники будуть оформлені в штат і залишаються працювати з нами на постійній основі. Кожен працівник Нової пошти має офіційне працевлаштування, стабільну зарплату та безкоштовне медичне страхування, – говорить Ніна Масюк, HRD Нової пошти.

Ніна додає, що для співробітників сортувальних терміналів у них передбачений трансфер, безкоштовні обіди та проживання

Вакансії відкриті у містах-мільйонниках, обласних та районних центрах по всій Україні.

Більше дізнатися про вакансії в Новій пошті можна за посиланням https://novaposhta.ua/all_jobs  або по телефону: 067 000 00 25

Для Нової пошти високий сезон починається вже у жовтні й триває до Нового року. Саме на цей період припадає велика кількість покупок із українських інтернет-магазинів та з-за кордону.

Обсяги доставок зростають на 30-50% у порівнянні з літніми місяцями. Адже це час акційних пропозицій Чорної п’ятниці, закупівлі подарунків для близьких та рідних до новорічно-різдвяних свят тощо.

Нова пошта
Нова пошта
Нова пошта
Нова пошта
Нова пошта
Нова пошта
Нова пошта додатково набирає 2500 співробітників по всій Україні / 3 фотографии

Група Нова пошта надає клієнтам – як бізнесу, так і приватним особам – повний спектр логістичних та пов’язаних з ними послуг. До Групи входять українські та зарубіжні компанії, зокрема Нова пошта, Нова пошта Молдова, Новапей і Нова пошта Глобал.

Нова пошта – лідер логістичного ринку, який забезпечує легку доставку кожному клієнту – до відділення, почтомату, за адресою – і дозволяє тисячам підприємців створювати і розвивати бізнес не тільки в Україні, а й за кордоном.

Мережа компанії налічує більше 8700 відділень по всій Україні, а кількість відправлень лише за 2020 рік перевищила 327 млн. Новапей – небанківська фінансова установа, завдяки якій клієнти компанії можуть здійснювати грошові перекази та операції з електронними грошима.

Нова пошта Глобал розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не лише в Україні, а й за кордоном.

Група Нова пошта працює з дотриманням всіх норм українського законодавства. За 2020 рік Група перерахувала до бюджету країни 5 млрд грн податків і зборів.

Детальніше про продукти та послуги на сайті: https://novaposhta.ua/

Читайте
Нова пошта інвестувала 6 млн грн у Київську школу економіки

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка