Нова пошта готується до високого сезону та додатково набирає 2500 співробітників на посади операторів відділень, кур’єрів та вантажників на сортувальні термінали. Компанія пропонує всім новим співробітникам довгострокову співпрацю.

– Це не сезонна робота, усі співробітники будуть оформлені в штат і залишаються працювати з нами на постійній основі. Кожен працівник Нової пошти має офіційне працевлаштування, стабільну зарплату та безкоштовне медичне страхування, – говорить Ніна Масюк, HRD Нової пошти.

Ніна додає, що для співробітників сортувальних терміналів у них передбачений трансфер, безкоштовні обіди та проживання

Вакансії відкриті у містах-мільйонниках, обласних та районних центрах по всій Україні.

Більше дізнатися про вакансії в Новій пошті можна за посиланням https://novaposhta.ua/all_jobs або по телефону: 067 000 00 25

Для Нової пошти високий сезон починається вже у жовтні й триває до Нового року. Саме на цей період припадає велика кількість покупок із українських інтернет-магазинів та з-за кордону.

Обсяги доставок зростають на 30-50% у порівнянні з літніми місяцями. Адже це час акційних пропозицій Чорної п’ятниці, закупівлі подарунків для близьких та рідних до новорічно-різдвяних свят тощо.

Нова пошта додатково набирає 2500 співробітників по всій Україні / 3 фотографии

Група Нова пошта надає клієнтам – як бізнесу, так і приватним особам – повний спектр логістичних та пов’язаних з ними послуг. До Групи входять українські та зарубіжні компанії, зокрема Нова пошта, Нова пошта Молдова, Новапей і Нова пошта Глобал.

Нова пошта – лідер логістичного ринку, який забезпечує легку доставку кожному клієнту – до відділення, почтомату, за адресою – і дозволяє тисячам підприємців створювати і розвивати бізнес не тільки в Україні, а й за кордоном.

Мережа компанії налічує більше 8700 відділень по всій Україні, а кількість відправлень лише за 2020 рік перевищила 327 млн. Новапей – небанківська фінансова установа, завдяки якій клієнти компанії можуть здійснювати грошові перекази та операції з електронними грошима.

Нова пошта Глобал розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не лише в Україні, а й за кордоном.

Група Нова пошта працює з дотриманням всіх норм українського законодавства. За 2020 рік Група перерахувала до бюджету країни 5 млрд грн податків і зборів.

Детальніше про продукти та послуги на сайті: https://novaposhta.ua/