Робота шкіл в жовтій зоні: як батьки можуть дізнатися рівень вакцинації вчителів

Заклади освіти з 23 вересня можуть працювати в режимі офлайн лише за умови, якщо щонайменше 80% працівників мають жовтий або зелений сертифікат вакцинації. Факти ICTV дізналися у Міністерстві освіти та науки, як батьки учнів можуть це проконтролювати чи дізнатися, скільки вчителів щеплено у школі.

У прес-службі МОН пояснили, що батьки не можуть це проконтролювати, а всю інформацію можуть отримувати лише від класних керівників.

– За це відповідають засновники та дирекція школи, ведеться статистика певна. У школах є класні керівники, які сповіщають батьків про те, що школа переходить на дистанційну форму навчання. Тільки таким чином. Оскільки вакцинація – це конфіденційна справа. Це може контролювати тільки дирекція школи і засновники, спонукати викладачів до вакцинації, – сказали в міністерстві.

Відповідно до нових карантинних обмежень жовтої зони, освітні заклади зможуть працювати у офлайн-режимі за умови, якщо щонайменше 80% працівників вакциновані хоча б однією дозою. Для підтвердження цього факту приймаються міжнародні свідоцтва та Covid-сертифікати.

Детально про те, що передбачає жовта зона карантину, які заклади закриють і які є привілеї для вакцинованих – у матеріалі Фактів ICTV.