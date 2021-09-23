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Марія Степанюк |

У Києві хочуть скасувати заборону на продаж алкоголю вночі

пляшки з вином

Державна регуляторна служба України позивається до Київської міської ради. Відомство вимагає скасувати заборону на продаж у Києві алкоголю вночі. Відповідний позов зареєстрував Окружний адміністративний суд столиці.

— Позивач просить суд скасувати рішення Київради, яким у вересні 2018 року було встановлено обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та столових вин у столиці, – йдеться у повідомленні прес-служби ОАСК.

У Державній регуляторній службі заявили, що Київрада обрала “недієвий механізм регулювання господарських та суспільних відносин”, а оскаржуване рішення ухвалено з порушенням норм чинного законодавства.

Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі.

Заборона на продаж роздрібного алкоголю у столиці з 23.00 до 10.00 набула чинності 24 жовтня 2018 року. У цей період доби у київських магазинах заборонений продаж столового вина, пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв.

Відповідне рішення ухвалили під час пленарного засідання від 27 вересня 2018 року депутати Київради.

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Джерело: ОАСК

Фото: Unsplash

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