У разі зриву опалювального сезону місцева влада та мери міст будуть дискредитовані – ЗМІ

Зрив опалювального сезону в цьому році веде до дискредитації місцевої влади. Мери декількох українських міст вже виступили із заявами про необхідність вжити заходів для забезпечення своєчасної подачі тепла населенню.

За словами мера Славути Хмельницької області Василя Сидора, першочергово без опалення можуть залишитися об’єкти соціальної інфраструктури – лікарні, школи та дитячі садки. З ним погоджується мер Хмельницького Олександр Симчишин.

Він зазначив, що основна проблема полягає у високій вартості газу для бюджетних установ. Про небезпеку зриву опалювального сезону також заявило керівництво Івано-Франківська, Старокостянтинова та Дрогобича.

– Уряд повинен зафіксувати ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні не більше 11,2 грн за 1 куб. м. Це дасть змогу забезпечити безперебійне теплопостачання лікарень, шкіл, дитячих садків та інших об’єктів соціальної сфери, – наголосив Симчишин.

Як заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, ціна газу для бюджетних установ у новому опалювальному сезоні збільшиться майже втричі – з 7 до 20 грн за 1 куб. м.

Марцінків зазначив, що в цю суму ще не входять вартість розподілу газу та інші супутні витрати. За словами експертів ринку, це створює для роботи підприємств, які забезпечують українців теплом, вкрай складні умови для роботи.

– Вартість газу зростає неймовірними темпами. На початку вересня Нафтогаз Трейдінг пропонував контрагентам комерційну ціну в розмірі 17,3 тис. грн за 1 тис. куб. м газу. Наразі ціна за блакитне паливо зросла вже до 25 тис. грн за 1 тис. куб. м. Що буде далі – передбачити неможливо, – зазначив голова правління Харківської ТЕЦ-5 Олександр Мінкович.

Київська ТЕЦ-2 наголосила, що збитковість на ринку електричної енергії веде до заборгованості перед газопостачальними організаціями та подальшого примусового припинення газопостачання ТЕЦ.

– Через те, що для забезпечення споживачів тепловою енергією та гарячою водою підприємства не можуть відмовитися від використання когенераційних енергоблоків і виробництва електричної енергії, збитковість на ринку електричної енергії веде до заборгованості перед газопостачальними організаціями та подальшого примусового припинення газопостачання ТЕЦ. Це позначиться на споживачах. Ми не зможемо забезпечити людей теплом у разі, якщо не отримаємо ліміти на газ. І цю проблему потрібно вирішувати якнайшвидше, – зазначили у прес-центрі Київської ТЕЦ-5.

Джерело: Коментарі.Київ