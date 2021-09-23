На найближчі вихідні Укрзалізниця призначила додатковий рейс Інтерсіті+ №743/744 Дарниця – Львів – Дарниця та змінила розклад поїздів у харківському напрямку.

Інтерсіті+ складом електропоїзда ЕКр1 Тарпан вирушить зі столиці 25 вересня, а зі Львова – 26 вересня.

Розклад поїздів до Харкова зміниться через планові колійні роботи на ділянці Полтава – Гребінка. Триватимуть вони до початку жовтня.

Так, 27-30 вересня та 1, 4 та 5 жовтня тимчасово не курсуватиме поїзд №724/723 Київ – Харків – Київ. Його замінить поїзд №720/719 Київ – Харків – Київ.

Із Києва він вирушатиме 27-30 вересня, 1 та 4 жовтня, із Харкова – 28-30 вересня, 1, 2 та 5 жовтня.

Квитки продаватимуть відповідно до нового графіку руху поїздів.

– Для уникнення непорозумінь закликаємо пасажирів заздалегідь ознайомитися з інформацією про прибуття та відправлення поїзда, вказаною на проїзному документі, а також уважно слухати оголошення на вокзалах, – закликають в Укрзалізниці.

На перегоні Новоселиця – Мамалига за тиждень двічі провалювалося земляне полотно.

Перше просідання сталося в неділю, 19 вересня. Для того, щоб усунути провал, залізничникам знадобилося дві доби.

21 вересня поїзд №118 Чернівці – Чернігів почав курсувати за звичним маршрутом.

Однак вже вночі 23 вересня просідання ґрунту повторилося. До ліквідації наслідків залучили фахівців ДСНС та Укрзалізниці.

Джерело: Укрзалізниця