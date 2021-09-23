Погрози школі в Дніпрі з TikTok-акаунта: що відомо та що кажуть у поліції

У Дніпрі на адресу навчально-виховного закладу №136 надійшли погрози з акаунта у соціальній мережі TikTok. Через це поліція уже проводить перевірку.

Про деталі інциденту сьогодні проінформували у Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Судячи з опублікованих відомством фото, погрози надходили у середу, 22 вересня.

– 136 школа, сьогодні ваш останній день! – написав у ТікТок-акаунті невідомий користувач.

Також були оприлюднені погрози, що у школі “ходитимуть мерці”. Наразі профіль того, хто публікував відео та дописи з погрозами, заблоковано.

Як уточнили в департаменті, за день до того, 21 вересня, біля навчального закладу помітили підозрілого чоловіка.

– 21 вересня по закінченню п’ятого уроку учні 2(6)-А класу поверталися до приміщення школи разом із учителем та помітили підозрілого чоловіка, який проходив повз школу. За словами дітей, він тримав у руках дробовик. До школи жодна підозріла особа не заходила, – зазначається у повідомленні.

Адміністрація навчального закладу повідомила про підозрілого чоловіка в Національну поліцію. До школи приїжджали патрульні поліцейські, котрі обстежили територію.

22 вересня з 7.00 ранку на території школи також працювала оперативна-слідча група і чергувала патрульна поліція.

З приводу погроз у TikTok було подано заяву до кіберполіції. Самі повідомлення вже заблоковані. Проводяться слідчі дії.

Ваш останній день: у Дніпрі з TikTok-акаунта надійшли погрози школі – що відомо / 4 фотографии

Що кажуть у поліції?

У прес-службі ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області повідомили Фактам ICTV, що інформація про чоловіка нібито з дробовиком не підтвердилася.

На місце виїжджали правоохоронці, й жодних підозрілих осіб не виявили ані в школі, ані на території біля неї.

– Повідомлення до нас надійшло 21 числа близько 13.30. Виїжджала на місце події патрульна поліція, яка разом із охороною в школі перевірила і саму школу, і околиці біля неї. Чоловіка не виявлено. Слідчо-оперативна група виїжджала. Вчора там були ювенальні поліцейські. Поки інформація не підтверджується, – зазначила речниця обласної поліції Ганна Старчевська.

Вона уточнила, що до правоохоронців надійшло повідомлення не конкретно про дробовик, а про те, що біля школи був помічений чоловік із чимось підозрілим за плечима.

Старчевська також поінформувала, що погрозами в TikTok зараз займається кіберполіція.