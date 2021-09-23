В Україні хочуть створити спеціальну в’язницю, в якій ізолюють так званих злодіїв у законі (кримінальних авторитетів).

Про це розповіла в ефірі одного з телеканалів заступник міністра юстиції Олена Висоцька.

Вона пояснила, що злодії в законі небезпечні не лише на волі, а й у місцях ув’язнення, оскільки мають значний влив: зокрема можуть впливати на адміністрацію в’язниць. А тому кримінальних авторитетів потрібно ізолювати від інших.

– Вони все одно мають вплив. У злочинній ієрархії вони посідають високе становище, тому хтось вважає, що служить їм, виконуючи їхні накази. Це абсолютно ненормально, що вони можуть впливати на адміністрацію, залякуючи, наприклад, персонал або саму адміністрацію установи, або впливати на інших людей, які відбувають там покарання… Щоб це усунути, потрібно створити спеціальні умови, спеціальний режим, за якого вони просто не зможуть цього робити, – наголосила заступник міністра.

Висоцька додала, що для такої ізоляції злодіїв у законі необхідні спеціальні умови та техніка, зокрема глушильна апаратура з мобільним зв’язком.

– Вона (апаратура, – Ред.) стоятиме поки в окремих (колоніях, – Ред.), тому що, щоб поширити цей досвід на всі 109 установ, ми поки не маємо коштів. Тому починаємо з такого найнебезпечнішого сегмента, як злодій у законі, – зазначила вона.

Станом на зараз Міністерство юстиції спільно з Міністерством внутрішніх справ розробляють підходи для організації спеціальних в’язниць для злодіїв у законі.

За словами Висоцької, перші такі установи можуть з’явитися в Україні вже наступного року. Для початку йдеться про відкриття хоча би двох подібних в’язниць.

– Ми працюємо над тим, щоби створити в Україні хоча б дві установи з таким спеціальним статусом, і пропрацювати всі технічні засоби, опрацювати емоційний, психологічний стан персоналу в таких установах, підготувати всю команду до роботи з такими суб’єктами, – пояснила заступник міністра.

Висоцька додала, що перших засуджених злодіїв у законі можуть прийняти до нових спецустанов також наступного року.

У в’язницях для кримінальних авторитетів будуть дотримуватися посилених заходів безпеки, зокрема й технічної. Серед іншого, йдеться про наявність відеозв’язку, відеоспостереження, відеореєстраторів для персоналу, аби можна було уникнути конфліктів.

– Це камерний тип утримання, а не просто “гуртожиток”, де всі можуть перебувати разом. Це ізольовані приміщення, а для держави дорожче утримувати такі установи… Це повинен бути сучасний заклад, – підсумувала Висоцька.

14 травня цього року Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти злодіїв у законі й іноземців, які є кримінальними авторитетами. Йшлося про 557 злодіїв у законі та 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

На початку червня секретар РНБО Олексій Данілов відзвітував про застосування санкцій проти кримінальних авторитетів. Він зазначав, що на початку року в Україні перебувало 34 злодія в законі, а станом на червень їх було нуль.

Джерело: Телеканал Дом