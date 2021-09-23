Жовта зона карантину: університети в Києві переходять на дистанційне навчання

Київський національний університет імені Тараса Шевченка перейшов на дистанційну форму навчання на тлі запровадження в Україні жовтої зони карантину. Таке ж рішення ухвалили принаймні ще два столичні виші.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті навчальних закладів.

Студенти денної та заочної форм КНУ ім. Т. Шевченка навчатимуться дистанційно у період з 23 вересня до 13 жовтня 2021 року.

– У період з 23 вересня 2021 року до 13 жовтня 2021 року проведення всіх видів навчальних занять за денною і заочною формами навчання здійснювати… із використанням технологій дистанційного навчання, – зазначається в повідомленні.

Керівництво університету ухвалило таке рішення на виконання постанови Кабінету міністрів про встановлення в Україні із 23 вересня жовтого рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

Згідно з новими правилами карантину, працювати в офлайн-режимі можуть ті навчальні заклади, щонайменше 80% працівників яких вакциновані проти коронавірусу хоча б однією дозою. В протилежному випадку навчальний заклад має перейти на дистанційне навчання.

Керівників структурних підрозділів КНУ ім. Т. Шевченка зобов’язали скласти реєстри наявності у працівників жовтого чи зеленого Covid-сертифікатів.

Як відомо, жовтий Covid-сертифікат видається за наявності одного щеплення, негативного ПЛР-тесту або одужання від коронавірусу, а зелений – за умови повного курсу вакцинації.

Як пояснив ректор університету Володимир Бугров, у виші немає 80% вакцинованих проти Covid-19 співробітників, тому і було запроваджено дистанційну форму навчання.

Він наголосив, що постанова Кабінету міністрів передбачає вакцинацію принаймні 80% усіх співробітників закладу (а це понад 7000 осіб), а не лише викладачів.

– Рішення уряду не розрізняє підрозділи, а стосується закладу цілком. І якщо в Інституті високих технологій чи на факультеті соціології понад 80% співробітників вакциновано, то через вимогу, зазначену вище, вони не можуть сепаровано виходити на заняття офлайн, – зазначив ректор.

Таке ж рішення ухвалили і в Київському національному лінгвістичному університеті. Зазначається, що ректорат запровадив у виші дистанційне навчання з 23 вересня на усіх рівнях здобуття освіти.

Також перейшов на дистанційне навчання Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ). Цю інформацію Фактам ICTV підтвердили у приймальні ректора вишу.

Студенти КНЕУ навчатимуться дистанційно відсьогодні.

– Вчора був наказ по університету. Просто ми поки що не досягли 80% вакцинованих… Згідно з постановою Кабміну, ми перейшли на дистанційне навчання з 23 вересня, – розповіли у приймальні.

Дистанційна форма навчання в КНЕУ зберігатиметься, поки не будуть вакциновані 80% співробітників, або ж до покращення ситуації з коронавірусом у країні.

Як відомо, відсьогодні, 23 вересня, в Україні почали діяти норми жовтої зони адаптивного карантину. У зв’язку з цим Кабмін ухвалив нові правила, згідно з якими дозволено низку послаблень для людей, котрі отримали одну чи дві дози Covid-щеплення.

Крім того, напередодні в Міністерстві освіти і науки озвучили нові правила відвідування шкіл та дитячих садочків. Детальніше про це – в матеріалі.

Джерело: КНУ імені Тараса Шевченка, Володимир Бугров, КНЛУ