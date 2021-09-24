Хочете допомогти своїй дитині правильно виконати завдання з української мови за 4 клас, вивчити разом з нею всі правила, розібратися з пунктуацією, лексикою, синтаксисом та орфографією? У цьому можуть допомогти готові домашні завдання, які доступні в інтернеті.

Факти ICTV підготували список сайтів, на яких можна скачати готові домашні завдання з української мови за 4 клас.

ГДЗ онлайн

На сайті ГДЗ онлайн є відповіді на завдання з української мови за 4 клас. Також доступні ГДЗ з математики, англійської, німецької, французької та російської мов, природознавства, інформатики та основ здоров’я.

Можна переглянути та скачати підручники з цих предметів у форматі PDF. За необхідності онлайн-ресурс дозволяє роздрукувати книгу без попереднього скачування.

Математика вдома

На сайті Математика вдома можна подивитися готове домашнє завдання з п’яти предметів – української мови, математики, інформатики, англійської та російської мов за 4 клас. Доступні ГДЗ для 11 підручників української мови, серед них є і завдання зі свіжих книг, випущених у 2021 році.

Four book

На онлайн-ресурсі Four book можна скачати відповіді для завдань з понад десятка предметів від 1 до 11 класів. Серед них – українська мова, математика, інформатика, німецька, російська та французька мови, основи здоров’я, природознавство, читання та я у світі, який вивчають учні молодшої школи.

За необхідності можна скачати електронний підручник з цих предметів, завдання для державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, твори з української, французької та англійської мов, української та зарубіжної літератур або реферати з біології.

У школі

На сайті У школі можна подивитися ГДЗ з 11 шкільних предметів за 4 клас. Доступні відповіді завдань з української мови, математики, інформатики, англійської, німецької, французької та російської мов, природознавства, основ здоров’я, української літератури, людини та світу.

Моя школа

На онлайн-ресурсі Моя школа є широкий спектр розділів, які можуть стати в пригоді учням 4 класу. Серед них – ГДЗ з української мови, математики, літературного читання, англійської, російської, німецької та французької мов, природознавства, людини та світу.

Також доступні підручники у форматі PDF, завдання для ЗНО, ДПА, онлайн-уроки та останні новини, які можуть бути цікавими батькам та дітям.

Екстра ГДЗ

На сайті Екстра ГДЗ можна знайти відповіді завдань для предметів, які діти вчать у 4 класі. Серед них – українська мова, інформатика, математика, англійська, німецька, французька мови, природознавство, основи здоров’я, я у світі.

На відміну від інших ресурсів, на цьому сайті немає електронних підручників, проте ГДЗ може бути достатньо для того, щоб легко запам’ятати та розібратися у правилах української мови разом з дитиною. Пам’ятайте, головне – бажання вчитися.