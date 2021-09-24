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Валентина Летяк |

Дистанційне навчання – не привід для урізання зарплат вчителів – Шкарлет

Вчителька у школі

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет запевнив, що під час дистанційного навчання вчителі отримуватимуть зарплату у повному обсязі.

Про це він заявив під час спілкування з освітянами у Маріуполі.

– Серед запитань, які лунали, – оплата праці вчителів під час дистанційного навчання. Чомусь педагоги побоюються зменшення чи урізання. Тому хочу наголосити ще раз: вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена під час дистанційного викладання, – написав Шкарлет у соцмережі.

Він наголосив, що питання зарплат унормовано в Кодексі законів про працю та галузевій угоді між МОН і Профспілкою працівників освіти і науки.

Фото: Depositphotos

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