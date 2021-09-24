кс-заступник генерального прокурора Микола Голомша заявив, що відомий український композитор, автор пісні Червона рута – Володимир Івасюк – не вчиняв самогубство, і його повісили вже мертвим.

Про це повідомив Голомша в ефірі програми Право на владу, заявивши, що в справі загибелі Івасюка виявили чимало нестиковок.

– Навіть фальсифікація доказів лікування (Івасюк проходив лікування в психіатричній клініці, що дозволило радянським слідчим стверджувати, що він нібито скоїв суїцид, перебуваючи в депресивному стані, – Ред.) була досить похабною. Симптоматика була одна – ліки інші, – пояснив прокурор.

За словами Голомші, повторне розслідування обставин загибелі композитора спростувало його самогубство і встановило дійсні обставини смерті.

– Ми встановили, що він був повішений мертвим, – додав він.

Що відомо про смерть Івасюка

Володимир Івасюк зник в квітні 1979 року. Він вийшов з дому на роботу в консерваторію, і після цього його ніхто не бачив.

Два тижні тривали пошуки композитора, але безрезультатно. Тому справа вирішили закрити. Проте 18 травня його знайшли повішеним у Брюховецькому лісі біля Львову.

Знайшов тіло Івасюка радянський солдат нібито випадково. Офіційною версією радянських правоохоронних органів стало самогубство через нещасливе кохання або психіатричний розлад.

22 травня 1979 року у Львові Івасюка поховали. Після чого люди влаштували справжню акцію протесту проти радянської влади.

У 2015 році в прокуратурі Львова заявили, що мають докази причетності до вбивства композитора співробітників КДБ, і передали справу до військової прокуратури.

Відзначимо, що Івасюк мав проукраїнську позицію, ймовірно, за це його і вбили.