Розв’язку на Дарницькому мосту мають закінчити до кінця 2022 року – ЗМІ

Нову розв’язку на з’їзді з Дарницького мосту на Дніпровську набережну в Києві планують добудувати до кінця 2022 року, роботи будуть вестися цілодобово і без вихідних.

Про це пише видання УНІАН з посиланням на інформацію підрядника проекту – українсько-німецьку компанію Автострада.

Видання нагадує, що Дарницький міст через Дніпро, який з’єднує столичні райони Дарницю і Видубичі, почали будувати ще в 2004 році, він розрахований на потік в 182 пари поїздів і близько 35 тис. автомобілів на добу.

Останні роботи на мосту проводилися в 2011 році, коли були введені в експлуатацію існуючі автомобільні з’їзди. Протягом 10 років міст фактично за документами залишається будмайданчиком.

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У 2021 році проект включили в програму президента Зеленського Велике будівництво і фактично координацію добудови Дарницького моста на себе взяло Мінінфраструктури і Укравтодор.

У тендері на будівництво розв’язки на Дніпровську набережну вартістю 1,15 млрд грн перемогла група компаній Автострада, яка входить в холдинг MS Capital підприємця Максима Шкіля. Компанія є одним з лідерів дорожнього будівництва України.

– За даними прес-служби, Автострада працює в 11 регіонах України, штат працівників становить понад 5500 осіб, понад 2500 одиниць техніки, 17 асфальтобетонних заводів і 30 виробничих баз по всій країні. При цьому мостобудування є одним з ключових напрямків у роботі компанії – тільки за минулий рік реалізували 50 мостобудівних об’єктів різної категорії складності, – йдеться в матеріалі.

Раніше Автострада стала переможцем на ще одному амбітному мостовому об’єкті – компанія будуватиме мостовий перехід через Дністер на українсько-молдовському кордоні, який дозволить завершити реконструкцію нової дороги Київ-Кишенів через Ямпіль.

Згідно проектної документації, компанія проведе інвентаризацію металоконструкцій, перевірить їх стан і наявність, оскільки протягом майже 10 років міст, а також проржавілі зачатки з’їзду з нього в бік набережної, ніхто не чіпав.

– Загальний перелік робіт включає будівництво 4-х споруд загальною довжиною близько 1500 м і вагою понад 4 тис. т. Ширина нової автодорожньої розв’язки складе від 10 до майже 13 метрів. В рамках робіт буде побудовано 25 нових опор естакадних з’їздів з монолітного залізобетону, висота яких сягатиме 15 метрів, – сказано в статті.

У статті додають, що покриття дорожнього полотна буде з двошарового асфальту товщиною 80 мм на попередньо покладену гідроізоляційну мембрану.

Паралельно з обстеженням триватиме проектування розв’язки, коригування геодезичних даних, обстеження та отримання технічних умов для перенесення комунікацій для облаштування з’їздів на Дніпровську набережну. Ці роботи планують завершити протягом першого місяця.

Крім того, в ці ж терміни повинні бути підготовлені ділянки для початку будівельних робіт.

– З листопада поточного року, після проходження всіх погоджувальних і підготовчих етапів компанія планує почати будівництво опор заїзду на міст і другого з’їзду на набережну в бік моста Патона, – йдеться в матеріалі.

У прес-службі автостради відзначають, що роботи на всіх ділянках будуть йти паралельно і в цілодобовому режимі без вихідних. Завершити будівництво розв’язки планується в грудні 2022 року.

– Однак все залежатиме від готовності Київської міськадміністрації сприяти у вирішенні низки інфраструктурних та логістичних завдань. Наприклад, необхідно буде частково перекрити частину вулиці Канальної, на якій є міські комунікації – їх потрібно буде переносити, – резюмує автор.

Крім того, в радіусі майбутнього будівництва знаходиться Кладовище нелегальних МАФів, які теж потрібно кудись подіти. Якщо взаємодія буде ефективною, то заявлені терміни можуть бути навіть перевиконані.

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Фото: Автострада