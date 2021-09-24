Україна готова до опалювального сезону 2021-2022. Технічна готовність регіонів становить вже понад 90%.

У цьому під час години запитань до уряду запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Запаси газу в підземних газосховищах України перевищили 18,5 млрд куб. м. Для порівняння: у 2018 році запаси становили 17,1 млрд куб. м, а у 2017 році —16,8 млрд. Так само, як і торік, ми спокійно пройдемо цей опалювальний період,- заявив він.

Крім того, Денис Шмигаль нагадав, що тарифи на газ для населення залишаться незмінними. Оскільки з травня в Україні діє річна пропозиція для споживачів, який передбачає, що ціна газу на весь рік становить менше 8 грн.

Тому, незалежно від коливань ціни на біржах чи хабах, ця ціна не змінюватиметься весь опалювальний сезон, тобто до кінця квітня 2022 року.

Також премєр-міністр зазначив, що уряд знизив тарифи на електроенергію для 80% домогосподарств з 1 жовтня. Тариф становитиме 1,44 грн за кВт/год для тих, хто споживає менше 250 кВт/год на місяць. Для тих, хто споживає більше, тариф залишиться без змін на рівні 1,68 грн.

Доповів Денис Шмигаль народним депутатам і про тарифи на опалення і гарячу воду. За його словами, підстав для їхнього підвищення немає. Оскільки державна компанія НАК Нафтогаз пропонує трирічний контракт за ціною 7,42 грн за куб. м газу для цього опалювального сезону.