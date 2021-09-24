За програмою Зеленського в обласній лікарні Запоріжжя відкрили відділення для екстреного порятунку

У Запоріжжі відкрили оновлене відділення екстреної невідкладної медичної допомоги обласної клінічної лікарні.

Відділення, яке модернізували у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво, готове рятувати життя у режимі 24/7, повідомляє Запорізька ОДА.

– В оновленому приймальному відділенні переструктурували простір, обладнали спеціальні приміщення для важкої медичної техніки, розмістили палати різного профілю: інфекційні ізолятори, ліжка інтенсивної терапії. Для безпеки пацієнтів у кожній з палат додатково встановили кнопки виклику медсестри та камери спостереження. Є також екстрена операційна, – йдеться у повідомленні ОДА.

Оновлення обласної клінічної лікарні стало складовою більш масштабного проекту зі створення регіонального багатофункціонального комплексу.

Поблизу лікарні розміщені ще декілька медичних закладів, медичний коледж, низка кафедр Запорізького державного медичного університету та Запорізької медичної академії післядипломної освіти. Їх планують об’єднати у єдиний медичний хаб.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в межах Великого будівництва у кожній області України з’являться лікарні нового формату, які відповідатимуть рівню провідних європейських клінік.