У неділю, 26 вересня, в Україну, нарешті, прийде довгоочікуване бабине літо. В усіх областях країни синоптики прогнозують суху і теплу погоду, лише у Харківській, Донецькій та Луганській областях можливі дощі.

Вдень температура повітря очікується від +14 у північних областях до +23 – у західних та південних. Вночі найхолодніше буде на заході – +3, а найтепліше – на сході – до +13 за Цельсієм.

Детальніше про прогноз погоди в регіонах України станом на неділю, 26 вересня, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Погода в регіонах

У західних областях України очікується досить тепла погода без істотних опадів. Вдень температура повітря буде коливатися у межах від +18 до +22, а вночі – +8 від +12.

У центральні регіони також прийде довгоочікуване бабине літо. Вдень повітря прогріється до відміток від +17 до +21, а вночі похолодає: +10 до +12 за Цельсієм.

На півночі, також очікується хмарна погода, проте дощів синоптики не прогнозують. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до відміток +14 до +19, а вночі – трохи похолодає – +9 – +12.

У східних областях українців також чекає невелике потепління і суха погода з мінливою хмарністю, лише в Харківській, Луганській і Донецькій областях можливі короткочасні дощі. Вдень термометри покажуть + 16 – +20, а вночі стане прохолодніше, але не набагато – від +9 до +12 градусів.

Найтепліше, традиційно, буде на півдні країни. У цьому регіоні дощів не очікується. Вдень повітря нагріється до відміток від +20 до +23 за Цельсієм, а вночі – від +10 до +13 градусів.

Киян у неділю, 26 серпня, чекає похмура погода з проясненнями. Вдень у столиці стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +17, а вночі похолодає до відміток +11 – +13.