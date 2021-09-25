Червоний Хрест направив в ОРДЛО три вантажівки з гуманітарною допомогою

Мешканцям тимчасово окупованих території України передали 37,2 тонни гуманітарної допомоги від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Через контрольний пункт в’їзду-виїзду Новотроїцьке проїхали три вантажівки з гігієнічними наборами. Навпроти цього КПВВ російські найманці розблокували рух лише 20 вересня.

За даними Державної прикордонної служби, окупанти заблокували рух у більшості дорожніх коридорів у зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Так, з семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюють лише у Станиці Луганській. За останній тиждень пасажиропотік зменшився на 6%.

У контрольному пункті 388 громадян перетнули лінію розмежування на територію тимчасово окупованої частини міста Донецьк, а 317 людей – у місцевість, яка підконтрольна владі України. Прикордонники викрили двох осіб, які намагалися пройти за підробленими документами.

У Держприкордонслужбі нагадали, що українці, які прямують на контрольовану українською владою територію та підлягають самоізоляції, мають встановити додаток Вдома. Якщо ж мобільну програму неможливо встановити, то громадяни підлягають обсервації.