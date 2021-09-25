ГДЗ з алгебри – де скачати розв'язник ДЗ для 9 класу

Хочете допомогти своїй дитині підготувати домашнє завдання в школу, однак не пам’ятаєте, як виконувати деякі завдання з алгебри? Не варто про це переживати, адже ГДЗ можна знайти в інтернеті.

Сьогодні є багато книг з готовими завданнями, завдяки яким дорослі можуть згадати давно пройдений предмет, а дитина – легше запам’ятати новий матеріал. Факти ICTV підготували список онлайн-ресурсів, на яких можна подивитися готове домашнє завдання з алгебри за 9 клас.

Ерудит

На сайті Ерудит.нет є понад десяток ГДЗ з алгебри за 9 клас. Також доступні відповіді з геометрії, фізики, української та англійської мов, української та зарубіжної літератур.

Є підручники у форматі PDF для учнів 5, 6, 7, 8, 9, 10 та 11 класів. Окрім цього, за допомогою ресурсу можна підготуватися до державної підсумкової атестації, яку проходять учні 4, 9 та 11 класів.

У школі

На онлайн-ресурсі У школі можна знайти підручники з виконаним домашнім завданням з алгебри за 9 клас. Також доступні відповіді з геометрії, української, англійської, німецької та російської мов, української літератури, фізики, хімії, інформатики, географії, біології, основ здоров’я, історії України та світу.

Якщо вам потрібен підручник зі шкільних предметів без виконаних завдань – його теж можна знайти на сайті. Для завантаження доступні всі перераховані вище дисципліни та правознавство.

ГДЗ онлайн

На сайті ГДЗ онлайн можна знайти виконані завдання з алгебри за 9 клас. Доступні відповіді з алгебри, геометрії, української, англійської, німецької та російської мов, української та світової літератур, фізики, хімії, інформатики, географії, біології, історії та основ здоров’я, які проходять учні 1-11 класів.

Якщо є необхідність у підручнику – його також можна знайти. Онлайн-ресурс пропонує широкий вибір книг з предметів, які вивчають у молодшій та старшій школах.

Four book

На онлайн-ресурсі Four book можна знайти підручники з низки предметів. Серед них – алгебра, історія України, англійська, німецька, російська мови, біологія, географія, геометрія, інформатика, основи здоров’я, правознавство, українська мова та література, фізика та хімія для учнів 9 класу.

Також на сайті доступні готові домашні завдання з цих предметів, державної підсумкової атестації за 4, 9 та 11 класи, зовнішнього незалежного оцінювання, твори з англійської, французької та української мов, реферати з біології, зарубіжної та української літератур.

Моя школа

На сайті Моя школа доступні готові домашні завдання з алгебри за 9 клас, підручники та шкільна література, завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Здобувачі освіти, які хочуть краще вивчити новий матеріал, можуть подивитися записані відео та онлайн-уроки за програмою для учнів старшої та молодшої шкіл.

Також у спеціальному розділі Шкільні та освітні події можна знайти новини з України, які безумовно можуть бути цікаві учням школи або батькам.